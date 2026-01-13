Partite le iscrizioni a scuola, in Liguria meno studenti ma cresce l'offerta per le superiori

Calano gli studenti che il prossimo settembre affronteranno l'anno scolastico 2026/2027, dall'asilo alle superiori, e che in questi giorni si iscrivono alla prima classe di un nuovo ciclo: il motivo è il calo demografico, non un crollo verticale come gli scorsi anni ma una lieve diminuzione. E' la fotografia del primo giorno in cui, in questo gennaio 2026, è possibile fare online l'iscrizione al primo anno di diversi cicli scolastici. La primaria, la secondaria di primo grado, la secondaria di secondo grado: attraverso il portale UNICA, le famiglie sono chiamate a iscrivere online compiendo una scelta possibile fino al prossimo 14 febbraio. "Cerchiamo di scegliere bene, soprattutto scegliamo insieme ai nostri ragazzi", è il consiglio a Primocanale del provveditore agli Studi di Genova Alessandro Clavarino.

Il provveditore: no alla fretta, scegliete con calma

E se sino al compimento del primo ciclo a guidare la scelta è la vicinanza geografica, la facilità di accesso, e in subordine la tipologia di offerta (tempo normale o tempo prolungato), "per la scuola superiore la vastità e ricchezza di opzioni consiglia di utilizzare bene la piattaforma Unica", commenta Clavarino. "Qui ci sono passaggi da rispettare: la scelta, l'inoltre della domanda e il controllo della domanda. Nel passaggio tra il primo e il secondo step si deve essere accurati. Non mandiamo subito la domanda, controlliamo e scegliamo, anche più di una scuola, senza fermarsi alla prima scelta, ma soprattutto cerchiamo di capire bene quali sono gli indirizzi e le materie di studio proposti dalle scuole perché se a volte l'orientamento non è stato seguito in maniera perfetta, se ci sono ragioni che non sono quelli delle attitudini ma delle tradizioni di famiglia, del ceto, del voto portato a casa, si rischia di fare qualche passo falso. Tutto è rimediabile, non esistono scelte irreversibili ma scegliere bene è importante". Il mantra è dunque fare con calma: "Non ci sono criteri di arrivo, c'è tempo fino al 14 febbraio per scegliere bene dialogando con i ragazzi".

La filiera del 4+2

Nelle varie proposte per le superiori, cresce per il nuovo anno quella della filiera del 4+2. "La novità è questa, anche se abbiamo già in Liguria dei corsi partiti nell'anno scolastico 24/25, inoltre ce ne sono stati 22 nel 25/26 e per l'anno scolastico 26/27 se ne aggiungono tre nella città metropolitana e uno nella provincia di Imperia". La 'filiera' si chiama così perché mette insieme scuola, formazione professionale, impresa ed ente locale che lo sostiene. "La prospettiva è andare a una formazione post diploma di due anni con altissima capacità di occupazione che riesce a collocare fino al 90 per cento degli studenti in posizioni importanti e carriere interessanti".

Il 4+2 non è una semplificazione né un modo per studiare meno: nei quattro anni concentra la proposta di cinque. "Non c'è un depauperamento ma c'è una concentrazione e una richiesta di impegno", commenta Clavarino. "E poi alla fine dei quattro anni si può scegliere dopo l'esame di maturità come per tutte le altre scuole per esempio gli ITS, Istituto tecnologico superiore, che nella città di Genova sono 3, sei in Liguria e 200 sul territorio nazionale, oppure l'università".