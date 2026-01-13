Cronaca

Fumo nero da un palazzo in via Rolando, due cani morti per asfissia

Non è chiaro se i due animali siano morti precedentemente o a causa delle esalazioni dei fumi
di Redazione Cronaca

Due cani sono stati trovati morti in un appartamento di via Rolando, nel quartiere di Sampierdarena, dove nel pomeriggio di oggi era stato avvistato un principio d'incendio. 

Dai residenti del quartiere erano arrivate molte segnalazioni di un denso fumo nero che fuoriusciva dalla finestra di un appartamento dell'ultimo piano. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che scoppiasse un incendio: una volta entrati nell'appartamento, la tragica scoperta. Oltre a quelle dei due cani, potrebbe esserci una terza salma, appartenente a un gatto.

Non è chiaro se i due animali siano morti precedentemente o a causa delle esalazioni dei fumi. Il fumo nero proveniva da una batteria presente nel condominio.

