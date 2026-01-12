Il 13 gennaio aprono le iscrizioni a scuola: ecco come fare

È tempo di scegliere la scuola per tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze della Liguria: si aprono infatti domani, martedì 13 gennaio, alle ore 8 per chiudersi il 14 febbraio 2026 alle ore 20 le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027.

Chi deve fare l'iscrizione

Gli studenti interessati sono dunque quelli che iniziano un nuovo ciclo: infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. E se per i più piccoli la scelta è soprattutto geografica, con il crescere dell'età le informazioni sull'indirizzo scolastico diventano fondamentali in un panorama di offerta formativa quantomai variegato, dai licei, agli istituti tecnici e professionali (per queste due ultime categorie, ci sono 11 indirizzi ognuna percorribili). Anche per l’anno scolastico 2026/2027 sarà possibile presentare domanda d'iscrizione alle prime classi dei percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e alla prima classe del Liceo del Made in Italy.

Dove presentare la domanda

Le domande per il primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado, ovvero le "elementari" e le "medie", dai 6 ai 14 anni) e il secondo ciclo di istruzione (secondaria di secondo grado, ovvero le scuole superiori) si presentano online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.

La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.

Come accedere al portale

L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia.

Dove trovare informazioni

All’interno della piattaforma Unica sono disponibili informazioni dettagliate sugli istituti ("Cerca la tua scuola") e specifiche sezioni dedicate all’orientamento, pensate per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo. Tra queste: “Il tuo percorso”, “E-Portfolio”, “Docente tutor”, “Guida alla scelta”, “Statistiche su istruzione e lavoro” e, a partire da quest’anno, “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, un innovativo servizio digitale.

Le proposte per le superiori

Le proposte per la secondaria di secondo grado sono particolarmente articolate. Per tutti gli studenti liguri, è possibile andare sul portale SCUOLA IN CHIARO e ricercare istituto per istituto gli indirizzi attivati. Per chi sceglie una scuola della Città metropolitana di Genova, è disponibile una MAPPA con tutte le proposte sul sito dell'amministrazione e percorsi online dedicati alla scelta scolastica.

Tra i licei i percorsi a livello nazionale sono ben undici: classico, linguistico, scientifico, scientifico con opzione scienze applicate, scientifico sezione ad indirizzo sportivo, scienze umane, scienze umane opzione economico-sociale, made in Italy, musicale e coreutico, artistico a indirizzo: arti figurative, architettura e ambiente, scenografia, design, audiovisivo e multimediale, grafica.

Sempre undici le proposte degli istituti professionali: agricoltura, pesca, industria e artigianato, manutenzione e assistenza tecnica, gestione delle acque, servizi commerciali, enogastronomia e ospitalità alberghiera, servizi culturali e dello spettacolo, sanità e assistenza sociale, odontotecnico, ottico.

Molte anche le proposte degli istituti tecnici, divisi tra l'indirizzo economico (amministrazione, finanza e marketing o turismo) e indirizzo tecnologico. In questa seconda famiglia le proposte sono: meccanica, meccatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazioni; chimica materiali e biotecnologie; sistema moda; agraria, agroalimentare e agroindustria; costruzioni, ambiente e territorio.