Autostrade, da oggi ripartono i cantieri: dal 19 chiusa l'uscita di Chiavari verso Genova

Riprenderanno oggi, lunedì 12 gennaio, i lavori in tutti i cantieri allestiti sui tratti autostradali liguri gestiti da Autostrade per l'Italia, dopo la temporanea tregua per le festività natalizie. Una settimana più tardi, il 19 gennaio, è in programma la chiusura dell’uscita della stazione di Chiavari sulla A12 per chi proviene da Livorno, con uscite alternative a Lavagna o Rapallo.

La chiusura, viene spiegato da Aspi, si rende necessaria per eseguire la prima fase di riqualifica delle barriere dell’intero svincolo, che terminerà il 5 marzo: successivamente i lavori proseguiranno fino a con cantierizzazioni che garantiranno l’uscita e l’entrata dalla stazione di Chiavari.

Con la ripartenza dei cantieri, facile prevedere notevoli disagi sulla viabilità autostradale ligure. Senza contare l'aumento dei pedaggi previsto dall'Art (l'Autorità di Regolazione dei Trasporti) e legittimata dalla Corte Costituzionale: un aumento delle tariffe dell'1,5% che in Liguria riguarderà proprio le tratte gestite da Autostrade per l'Italia

In A12

Sulla A12 saranno presenti altri due cantieri rilevanti: una deviazione di carreggiata per cinque giorni tra Nervi e Recco, per lavori di manutenzione nella galleria "Colle degli Ometti", in corrispondenza della quale la circolazione verrà garantita con una corsia per senso di marcia.

Il cantiere verrà attivato lunedì 12 alle 12:00 e terminerà venerdì 16 alle 14:00.

Il secondo cantiere prevede una riduzione a una corsia tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova, con avvio sempre lunedì 12, per consentire l’esecuzione di interventi di ammodernamento sugli impianti della galleria Santa Giulia.

In A7

Sulla A7 proseguono i lavori nelle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord e quelli di riqualifica delle barriere di sicurezza tra Ronco Scrivia e Busalla per l’esecuzione dei quali restano gli scambi di carreggiata, già attivi tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.

In A26

Sulla A26, sono programmati i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di ammodernamento dei giunti nella zona di Masone e Ovada, che partiranno dal 19 gennaio, con cantieri che garantiranno due corsie per senso di marcia.