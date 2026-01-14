Cronaca

Droga confezionata in casa poi nascosta negli slip. Così due fratelli rifornivano gli spacciatori di via Prè

Nell'appartamento perquisito è stato scoperto il fratello del giovane, di qualche anno più grande, mentre confezionava cocaina
di Aurora Bottino

È stato fermato mentre passeggiava nel centro storico di Genova perché sembrava nervoso: così gli agenti delle volanti hanno scoperto che il giovane nascondeva diverse dosi di cocaina e hashish negli slip. Era il tardo pomeriggio di martedì 13 gennaio. Ma le 'sorprese', non sono finite lì: come da prassi, l'uomo è stato arrestato ed è scattata la perquisizione nella sua abitazione, sempre nei vicoli.

I due rifornivano gli spacciatori tra via Pré e via del Campo 

Proprio nell'appartamento è stato scoperto il fratello del giovane, di qualche anno più grande, mentre confezionava cocaina. Nella casa sono stati trovati e sequestrati due etti di droga e più di cinquemila euro in contanti, proventi dell'attività di spaccio con cui rifornivano gli spacciatori nordafricani della zona di via Prè e via del Campo. 

