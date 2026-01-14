Cronaca

Tragedia a Genova, 20enne muore in casa davanti agli occhi del fidanzato. Ipotesi overdose

Sul corpo della giovane non ci sarebbero ferite per cui viene esclusa l'ipotesi di un episodio violento. La pista più plausibile sarebbe quella di un mix di droghe e alcol, rivelatosi letale
di Annissa Defilippi
Immagine d'archivio

Indagini in corso per la morte di una ragazza di soli 20 anni, trovata morta nel suo appartamento a Sampierdarena. Per la giovane, che in quel momento era in casa con il fidanzato, non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118, intervenuti con l'automedica dopo la chiamata al 112. 

Disposta l'autopsia sul corpo della giovane 

La 20enne, di cittadinanza italiana ma origini sudamericane, si trovava in casa col fidanzato. Sul posto sono intervenute glia agenti delle volanti della polizia che hanno trovato tracce riconducibili a un’overdose; il caso è stato passato alla squadra mobile della polizia per gli approfondimenti. Per confermare le cause della morte sul corpo della giovane sarà disposta l'autopsia. La ragazza non presenta ferite esterne che possano far pensare a un episodio di violenza: tra le ipotesi ci sarebbe quella di un mix di droghe e alcol che potrebbe essersi rivelato letale.

