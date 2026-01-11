Attualità

Asili a Genova, problema insegnanti. L'appello: "Serve una soluzione"

Questo lunedì incontro sindacati-Comune di Genova
di a.pop.

"Serve una soluzione". Questo l'appello che arriva dai lavoratori degli insegnanti dell'infanzia di Genova (0-6 anni) che da tempo devono fare i conti con un organico inferiore alle necessità. Questo lunedì 12 gennaio è previsto un incontro a Palazzo Tursi tra i sindacati e il Comune di Genova. Al centro il problema della mancanza soprattutto delle supplenze che costringe a ridurre il servizio con i conseguenti disagi che devono affrontare soprattutto le famiglie.

Già da questa estate i sindacati del settore chiedevano un incontro al Comune in modo da poter affrontare la questione. Prima dell'avvio dell'anno scolastico i sindacati avevano spiegato che gli organici erano al collasso. Durante questi mesi la situazione non è andata a migliorare. Cinzia Maniglia, segretaria regionale Cisl Funzione Pubblica Liguria: "Ora serve una soluzione, i lavoratori stanno da tempo facendo straordinari su straordinaria e non si può continuare così". Non è solo un problema di insegnanti ma in generale di personale, soprattutto si attende la stabilizzazione dei collaboratori scolastici. 




