Tamponamento tra quattro veicoli in galleria, mattina di coda tra Nervi e Genova Est

Il tamponamento ha creato 4 chilometri di coda
di Au. B.

Mattinata di lunghe code sulle autostrade della Liguria dove questa mattina sono tornati operativi i cantieri, a cui si aggiungono gli incidenti che tra le otto e le nove hanno creato non pochi problemi.

L'incidente sulla A12  

Sulla A12 intorno alle 8,30 si è verificato un tamponamento tra quattro veicoli che ha creato fino a 4 chilometri di coda: è successo tra Nervi e il bivio dell'A12 con l'A7. Una donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. Intorno alle 10,30 il traffico è tornato a scorrere regolare. 

