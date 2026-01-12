Cronaca

Stufetta difettosa a una festa, 20 intossicati tra adulti e bambini

È successo in un locale di una congregazione religiosa nella zona di via Roggerone, a Rivarolo, dove era in corso una festa sabato pomeriggio
di Au. B.

Si è conclusa con la corsa in ospedale di diverse famiglie una festa rovinata dal monossido di carbonio. È successo in un locale di una congregazione religiosa nella zona di via Roggerone, a Rivarolo, dove era in corso una festa sabato pomeriggio.

Uno dopo l'altro si sono sentiti male, sia bambini che adulti

Sono stati proprio i piccoli invitati i primi ad accusare i sintomi di quella che si è poi rivelata una intossicazione dal pericoloso gas. Mal di testa, vertigini, nausea, vomito: uno ad uno sono stati in tutto 12 i bambini, compresi tra i tre mesi e i dieci anni, a essere portati al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova. Con loro anche i genitori, che si sono sentiti male poco dopo. 

L’Istituto Giannina Gaslini ha comunicato che sono attualmente ricoverati 14 bambini intossicati da monossido di carbonio, insieme ad alcuni dei loro genitori. Tutti i pazienti sono costantemente sorvegliati e monitorati dal personale sanitario, non sono in pericolo di vita e si trovano in condizioni cliniche stabili. Alcuni di loro sono sottoposti a ossigenoterapia e sono stati ricoverati in diversi reparti, in base alle specifiche esigenze cliniche e organizzative. Come da protocollo, non è prevista la dimissione prima delle 24 ore di osservazione: le dimissioni avverranno progressivamente tra la serata di oggi e la giornata di domani.

Il trasferimento al San Martino 

Presi in carico dai medici dell'ospedale pediatrico, sono subito iniziati i test, che hanno confermato quello che già sospettavano i sanitari: intossicazione da monossido. A quel punto è scattato il trasferimento al Policlinico San Martino, avvenuto via ambulanza, dove sia adulti che bambini sono stati sottoposti al trattamento in camera iperbarica. Sono stati complessivamente trattati 7 adulti, tutti di nazionalità nigeriana. Di questi, 3 pazienti - un uomo di 41 anni e due donne di 46 e 33 anni - non hanno necessitato di trattamento iperbarico. Tutti sono stati dimessi con prognosi buona. Gli altri 4 adulti, accompagnatori dei bambini coinvolti, sono stati sottoposti a trattamento iperbarico e successivamente dimessi anch’essi con prognosi buona. Si tratta di 3 donne di 37, 38 e 43 anni e di un uomo di 42 anni.

Nella sala sono invece intervenuti i vigili del fuoco di Genova, che hanno identificato come causa dell'intossicazione una stufetta difettosa che avrebbe emesso il gas mentre le famiglie festeggiavano. 



