Bresh aggredito da un Dobermann: "Ha vinto lui, ma sto bene"

Il post di Bresh

Che spavento per Bresh, che ha fatto preoccupare i suoi fan con delle foto postate sui suoi social del viso ferito. Il cantautore ligure Andrea Brasi, ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente con un cane, riportando alcune ferite al volto. A provocarle, come ha mostrato lui stesso, sarebbe stato un Dobermann.

Le foto pubblicate dal cantante

Le immagini apparse nelle sue Instagram Stories hanno fatto scattare l'allarme tra i follower. Bresh, però, ha rassicurato tutti con il suo umorismo: "Graffi e segni, ma niente di serio", ha scritto mostrando i cerotti. E ha aggiunto, ironico: "Dobermann 1, Andrea 0". Poi, nelle storie successive, ha spiegato: "Ragazzi, nulla di grave. Ieri sera ho avuto un piccolo scontro con un Dobermann, ma l'abbiamo risolto da gentiluomini… mi ha chiesto scusa!".

Le rassicurazioni ai fan

Poco dopo, sempre su Instagram, Bresh ha ridimensionato ancora l’accaduto con un’ultima battuta: "sta roba del pirata mi è sfuggita di mano", ha scritto, riferendosi all’aspetto segnato del volto.