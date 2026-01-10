Attualità

Torna alla homepage

Bresh aggredito da un Dobermann: "Ha vinto lui, ma sto bene"

Le foto pubblicate dal cantante hanno destato preoccupazione tra i fan. Poco dopo, è intervenuto lui stesso per rassicurare
49 secondi di lettura
di Chiara Orru'
Bresh sui socialIl post di Bresh

Che spavento per Bresh, che ha fatto preoccupare i suoi fan con delle foto postate sui suoi social del viso ferito. Il cantautore ligure Andrea Brasi, ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente con un cane, riportando alcune ferite al volto. A provocarle, come ha mostrato lui stesso, sarebbe stato un Dobermann.

Le foto pubblicate dal cantante

Le immagini apparse nelle sue Instagram Stories hanno fatto scattare l'allarme tra i follower. Bresh, però, ha rassicurato tutti con il suo umorismo: "Graffi e segni, ma niente di serio", ha scritto mostrando i cerotti. E ha aggiunto, ironico: "Dobermann 1, Andrea 0". Poi, nelle storie successive, ha spiegato: "Ragazzi, nulla di grave. Ieri sera ho avuto un piccolo scontro con un Dobermann, ma l'abbiamo risolto da gentiluomini… mi ha chiesto scusa!".

Le rassicurazioni ai fan

Poco dopo, sempre su Instagram, Bresh ha ridimensionato ancora l’accaduto con un’ultima battuta: "sta roba del pirata mi è sfuggita di mano", ha scritto, riferendosi all’aspetto segnato del volto.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 15 Febbraio 2025

Festival di Sanremo, applausi per i liguri Annalisa e Olly. Bresh e De André più forti dei problemi

La classifica premia i cantanti liguri
La gradinata Nord
Sabato 17 Maggio 2025

Genoa, l’addio di Badelj, Bresh, gli applausi alla squadra e il funerale: serata da brividi al Ferraris

Nella lista dei convocati c'è Scaglione, 15 anni

TAGS