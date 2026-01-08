Affittare casa a Genova costa sempre di più: ma resta fra le città più economiche in Italia

La città di Genova si piazza al primo posto per aumento del costo delle case in affitto nel 2025, con un rialzo del 10.9% rispetto al 2024.

Il dato emerge analizzando gli immobili in offerta sul portale Immobiliare.it, che evidenzia un anno tendenzialmente positivo in tutti i capoluoghi italiani per il mercato della casa nell'anno appena passato. Una crescita dei prezzi del 3,3% per le vendite e del 6,4% per gli affitti, e un prezzo medio al mq rispettivamente di 2.139€ e 13,9€.

Affittare a Genova

E sono proprio alcuni quartieri di Genova a registrare i prezzi più alti d'Italia per affittare casa: nel 2025 le zone di Bolzaneto, Pontedecimo e Rivarolo risultano le più care, con costi al metro quadrato che da 6,7 euro passano a 8,3 euro, un aumento del 23,8% rispetto al 2024.

Ma nella classifica dei quartieri più cari per gli affitti ci sono anche Sampierdarena, Belvedere e Cornigliano: dai 6,9 euro del 2024 si passa a 8,2 euro al metro quadrato, il 18.4% in più rispetto all'anno 2024.

Paradossalmente, pur essendo in cima a questa classifica, Genova risulta essere una delle città più economiche: il prezzo medio al metro quadro è di 8,2/8,3 euro, si spende meno soltanto a Catania e a Palermo.

Principe e Carmine, prezzi alle stelle nel 2025

Per quanto riguarda le vendite, gli aumenti più significati si sono verificati nei quartieri genovesi di Principe e del Carmine: il prezzo medio al metro quadro per comprare casa in queste zone è di 2,186 euro, un rialzo del 25% rispetto al 2024, quando il prezzo medio era di 1,750 euro a metro quadro. Nel centro di Genova, un rialzo del 10.8% porta il prezzo medio al metro quadro per comprare casa da 2,670 euro a quasi 3mila euro (€2,959)

Viceversa invece in Val Polcevera e nell'entroterra di Ponente: nel 2024 in queste zone si potevano spendere mediamente 981 euro al metro quadro per comprare casa, oggi il prezzo medio si attesta a 925 euro nell'entroterra di Ponente (-5,7%), 960 euro nei quartieri Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo e Certosa (-2,1%).