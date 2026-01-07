Perché Genova sembra l'artico? Temperature percepite sottozero spiegate

Le sciarpe a coprire fino il viso con solo gli occhi scoperti, maglioni e giubbotti pesanti ben chiusi e il cappuccio sollevato. E' questa l'immagine che si vede maggiormente lungo le strade di Genova alle prime ore del mattino. Un freddo intenso con l'aria artica che ha colpito tutto il Nord e in Liguria la tramontana si fa sentire. Chiariamolo subito: siamo in pieno inverno e questa dovrebbe essere la normalità.

Il freddo nella costa

I dati Arpal confermano quella che non è solo una percezione. A Genova centro la minima la notte passata non è andata oltre a 1,3 gradi ma andando verso le alture si è arrivati anche vicino allo zero termico, poco sopra lo zero anche a Pontedecimo e Teglia. Lungo le altre città della costa ligure il termometro è rimasto intorno ai 2-5 gradi. A Savona la minima è rimasta a due gradi, alla Spezia 3,8, a Imperia 5,9 gradi.

Il freddo nell'entroterra

Ma è sopratutto nell'entroterra che il freddo pungente si è fatto sentire maggiormente con le temperature minime rimaste ben al di sotto dello zero come a Vobbia dove si sono registrati fino a -9 gradi; -8,9 a Pratomollo e -8,3 a Poggio Fearza. Ma temperature decisamente basse anche nei centri più abitati come a Triora, nell'entroterra imperiese con -2,4, a Cairo Montenotte in Val Bormida con -5,4, e anche nello spezzino dove alle spalle del capoluogo si sono toccati i -5 gradi a Riccò del Golfo.

Perché questo freddo?

A Genova la temperatura minima percepita è scesa anche sotto lo zero. Ma perché? Da una parte, spiegano gli esperti di Arpal e di 3BMeteo, è per la componente vento di tramontana che se da una parte garantisce cielo limpido e sereno porta con sé l'artica che sta interessando un po' tutta l'Europa in questi giorni. In Romagna abbondanti nevicate nelle scorse hanno interessato anche la costa. A Genova e in Liguria a bassa quota invece la neve resta un miraggio.

Quanto durerà il freddo?

Ma quanto durerà questo freddo intenso a Genova e nel resto della Liguria? Secondo le previsioni ancora qualche giorno. Una situazione di disagio fisiologico per freddo che proseguirà ancora per questo mercoledì 7 gennaio e anche per giovedì 8 gennaio con le temperature minime che resteranno basse. "Le temperature non si alzeranno molto - spiega Cristina Capacci di Arpal -, da giovedì si prevede un aumento delle temperature massime grazie anche a una mattina soleggiata con qualche addensamento nuvoloso nel corso della giornata con le minime che resteranno stazionarie. Possibili episodi anche di galaverna soprattutto nelle valli di Ponente e centro che si affacciano sulla pianura Padana". Le previsioni 3BMeteo registrano un aumento delle minime solo a partire da venerdì. Poi però la tendenza parla di un nuovo calo a partire da sabato, situazione che dovrebbe proseguire anche per l'inizio della prossima settimana.

Le previsioni Arpal

Mercoledì 7 gennaio - Sulla costa in prevalenza soleggiato con locali addensamenti specie in mattinata su Imperiese e temporanei passaggi nuvolosi in serata; sui versanti padani nubi basse o foschie nelle prime ore con possibili fenomeni di galaverna, ampie schiarite nel corso della giornata. Temperature in calo specie le minime con valori prossimi a zero gradi anche sulla costa. Umidità su valori medio-bassi. Venti in mattinata ancora moderati settentrionali con residui rinforzi su Centro-Ponente; dal pomeriggio progressiva attenuazione e temporanea rotazione dai quadranti occidentali a Ponente con locali rinforzi sui capi. Mare in prevalenza poco mosso su Centro-Levante, mosso a Ponente.

Giovedì 8 gennaio - In mattinata soleggiato con qualche velatura, dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità per la rotazione del flusso dai quadranti meridionali fino a cielo molto nuvoloso o coperto in serata. Possibili locali piovaschi su Centro-Ponente specie a ridosso dei rilievi costieri. Temperature minime stazionarie o in ulteriore lieve calo nell'interno, massime in deciso aumento. Umidità su valori medi. Venti inizialmente deboli o localmente moderati settentrionali in rotazione dai quadranti meridionali già in mattinata con locali rinforzi dal pomeriggio su Centro-Levante e versanti padani. Mare in rapido aumento a molto mosso a Levante per onda lunga di libeccio, mosso altrove; nuovo generale aumento in serata a partire da Ponente.

Venerdì 9 gennaio - nuvolosità medio-bassa nella prima parte della mattina in dissoluzione nel corso della giornata; cielo sereno o poco nuvoloso in serata lungo la costa, nuvolosità variabile sui rilievi. Temperature in sensibile aumento nei valori minimi e massimi. Umidità su valori medio-alti. Venti deboli settentrionali su Centro-Ponente la mattina, meridionali in progressivo aumento fino a forte su coste di Ponente e moderati su quelle di Levante nel pomeriggio, in serata settentrionali moderati su Centro-Ponente. Mare molto mosso a Ponente, agitato a Levante la mattina in estensione a tutte le coste nel corso della giornata.

Parabrezza di un'auto congelato