Epifania al Winter Park di Genova, il 6 gennaio arrivano le Befane con doni e caramelle

A partire dalle ore 15, le befane gireranno fra le giostre di Ponte Parodi
di F. Ser
Dopo le oltre 5mila presenze della mattinata dedicata alle persone con disabilità, prosegue il nuovo calendario di eventi del Winter Park Genova con un’iniziativa dedicata a bambine e bambini. Martedì 6 gennaio 2026, dalle ore 15, a Ponte Parodi arrivano le Befane, che gireranno tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli.
 
Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.

Il Winter Park di Genova

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il Winter Park Genova torna in città fino a domenica 18 gennaio 2026 portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. «Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni è presente il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi ha più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto: la mattinata dedicata alle persone con disabilità». 
 

