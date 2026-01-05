Epifania al Winter Park di Genova, il 6 gennaio arrivano le Befane con doni e caramelle

Dopo le oltre 5mila presenze della mattinata dedicata alle persone con disabilità, prosegue il nuovo calendario di eventi del Winter Park Genova con un’iniziativa dedicata a bambine e bambini. Martedì ore 15, a Ponte Parodi arrivano le Befane, che gireranno tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli.

Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica , dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì a martedì vige sempre l'orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All'area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757

