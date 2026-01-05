Epifania al Winter Park di Genova, il 6 gennaio arrivano le Befane con doni e caramelle

Dopo le oltre 5mila presenze della mattinata dedicata alle persone con disabilità, prosegue il nuovo calendario di eventi del Winter Park Genova con un’iniziativa dedicata a bambine e bambini. Martedì 6 gennaio 2026, dalle ore 15, a Ponte Parodi arrivano le Befane, che gireranno tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli.
Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.
Il Winter Park di Genova
A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il Winter Park Genova torna in città fino a domenica 18 gennaio 2026 portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. «Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni è presente il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi ha più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto: la mattinata dedicata alle persone con disabilità».
