Camera di Commercio di Genova, Attanasio verso la conferma

Luigi Attanasio è avviato verso la conferma alla presidenza della Camera di Commercio di Genova. Entro la fine del mese è infatti previsto il rinnovo del Consiglio e della Giunta camerale, passaggio formale che dovrebbe portare anche alla riconferma dell’attuale presidente.

La Regione nei giorni scorsi ha nominato il nuovo Consiglio Camerale che andrà ad eleggere il nuovo presidente. Dei 25 uscenti sono stati riconfermati quasi tutti, cambio solo per cinque.

Dopo la nomina del presidente bisognerà poi attendere due settimane per quella della nuova giunta che potrebbe essere la stessa.

Dalla Giunta sicuramente uscirà Giovanni Mondini che ha lasciato la carica di presidente di Confindustria, entrerà Fabrizio Ferrari che lo ha sostituito.

Attanasio è alla guida dell’ente dal 2018, subentrato dopo la scomparsa di Paolo Odone, ed è stato successivamente rieletto nel 2021 per un mandato quinquennale. , a 74 anni, si appresta dunque a proseguire il proprio percorso alla guida della Camera di Commercio in una fase delicata per il sistema economico del territorio.

Imprenditore del settore chimico-industriale, Attanasio vanta una lunga esperienza nel sistema Confindustria e nella governance camerale. È stato consigliere della Camera di Commercio a partire dal 1999 e ha ricoperto il ruolo di vicepresidente durante il primo mandato di Paolo Odone, contribuendo in modo significativo alle strategie di sviluppo dell’ente.

Nelle prossime settimane si definirà il quadro finale del rinnovo degli organi, ma la conferma di Attanasio appare altamente probabile, anche grazie al sostegno del segretario generale Maurizio Caviglia, considerato una figura chiave nella gestione della Camera di Commercio in un periodo complesso per il territorio genovese e per il mondo delle imprese.