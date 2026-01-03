Prima giornata di saldi a Genova tra caccia alle occasioni e budget "al risparmio"

× Il tuo browser è obsoleto.

Sacchetti in mano per i cacciatori di occasioni già il primo giorno di saldi invernali a Genova, partiti in anticipo rispetto agli anni passati. Tra le vie del centro, i genovesi puntano dritti su abbigliamento, scarpe e biancheria per rinnovare il guardaroba invernale. Non tutti però aprono il portafoglio: "Assolutamente niente dopo Natale" o "Guardo solo quello che mi piace al momento", dicono alcuni.

Quanto spendono i genovesi

Sul budget, la parola d'ordine è prudenza post-feste: da 80-100 euro "dipende quante cose prendo", a 200 "a testa" per famiglie con ragazzi, fino ai 1000 euro. "Siamo molto poveri", scherza qualcuno, mentre altri tagliano corto: "Budget finito qui, vacanze e regali già fatti". Una prima giornata di saldi che mostra i genovesi pronti a rinnovare il guardaroba senza strafare.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, a livello nazionale saranno 16 milioni le famiglie che acquisteranno prodotti in saldo, con un acquisto medio di 303 euro a famiglia (circa 137 euro a persona) e un giro d’affari complessivo stimato in 4,9 miliardi di euro.

Le regole da seguire per evitare "fregature"

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federmoda e Confcommercio ricordano alcuni principi di base:

1 - Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo). Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo).

2 - Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimessa alla discrezionalità del negoziante.

3 - Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.

4 - Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

5 - Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»). Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia come “Saldi Chiari e Sicuri”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”.