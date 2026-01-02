Crollo Morandi, Possetti: "Speriamo in sentenza entro l'estate, impegno per il memoriale: sia di tutti"

"È necessario fare un bilancio del 2025 e proiettare i nostri obiettivi nel nuovo anno che sono principalmente la sentenza in arrivo e il Memoriale 14 agosto 2018". Così Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, tira le somme e si prepara al 2026.

Si parte dalla legge per le vittime dell'incuria: "Quest'anno ha visto la fine dell’iter della legge, con grande impegno dei Ministeri di Infrastrutture ed Economia per renderla pienamente operativa da fine anno e il nostro Comitato è stato anche parte attiva determinante per consentire a tutte le vittime della nostra tragedia di avere supporto - spiega Possetti -. Si tratta di una legge anche per il futuro, sperando che l'impegno di tutti possa consentire di non applicarla mai più".

Processo Morandi, "auspichiamo la sentenza entro l'estate"

Al centro dell'anno appena iniziato c'è la sentenza del maxi processo in corso a Genova: "Il processo penale sta avanzando e ci attendiamo la sentenza di primo grado entro l'estate, anche qui continueremo il nostro grande impegno come parti civili per l'emersione della verità - continua Possetti -. Seguiremo con grande attenzione l'iter degli esposti da noi presentati alla Procura di Roma affinchè si faccia piena luce sulla gestione finanziaria della vicenda, dal nostro punto di vista queste valutazioni saranno determinanti per riuscire ad individuare le cause remote del crollo. Uno dei nostri focus è promuovere l’impegno generale per la sicurezza dei cittadini, che hanno il diritto di sentirsi ed essere sicuri quando utilizzano un’infrastruttura, continueremo a lottare per questo. Gli utili delle società concessionarie non dovranno essere costruiti sulla pelle degli utilizzatori, gli stessi devano derivare da una corretta gestione aziendale e non dai risparmi nelle manutenzioni, mai più".

L'impegno per il Memoriale 14 agosto 2018

"Il nostro centro di impegno per il nuovo anno sarà il Memoriale 14 agosto 2018 che dovrà divenire il fulcro di tutte le iniziative. Auspichiamo di avere al nostro fianco i cittadini, la società civile, le istituzioni locali e centrali, da parte nostra noi continueremo a far sentire la nostra voce instancabile per avere giustizia nei tribunali e fuori, nessun cambio di abito, nessuna purificazione in altre attività potrà mai cancellare anche le responsabilità morali di questa vicenda che sono chiare e limpide per chi vuole vedere e sentire".

Il pensiero finale alla tragedia di Capodanno avvenuta in Svizzera: "Manifestiamo la nostra vicinanza ed affetto a tutte le famiglie colpite dal grave incidente a Cras Montana, purtroppo ben comprendiamo cosa stiano vivendo in queste ore terribili - conclude Posetti -. Auguriamo un anno di giustizia e maggior serenità per tutti".