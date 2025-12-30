Cronaca

Nuovo incidente in A26, tamponamento tra cinque auto: un ferito, lunghe code verso Genova

Ieri sera, nello stesso tratto, un tamponamento mortale tra un pullman, un camion e due auto
di Aurora Bottino

Un nuovo tamponamento nello stesso tratto in cui nella serata di lunedì è morto un uomo e sono rimaste ferite altre 24 persone. Questa volta è successo al chilometro 21, sempre tra Ovada e Masone in direzione Voltri, nella stessa carreggiata dove le corsie si restringono per un cantiere. 

I soccorsi 

Sul posto è intervenuto il 118 di Ovada, con ambulanza e automedica. Al momento ci sarebbe una sola persona ferita in modo lieve, trasportata al pronto soccorso in codice verde. Presente anche la polizia stradale. 

Importanti le ripercussioni sul traffico: a causa dell'incidente risulta transitabile una sola corsia, un imbuto che ha fatto accumulare una coda che ha raggiunto i dieci chilometri. L'uscita consigliata per chi arriva da Gravellona Toce è Masone.

Il tragico incidente lunedì sera  

È di un morto e 24 persone ferite il bilancio del grave incidente avvenuto al chilometro numero otto dello stesso tratto della A26. L'autostrada è stata riaperta intorno alle quattro di notte, sei ore dopo l'inferno di lamiere che ha visti coinvolti quattro veicoli tra cui un pullman turistico, un mezzo pesante e due auto. 

