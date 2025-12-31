Giocata fortunata a Borzoli, vinti 10mila euro al Superenalotto

L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 2 gennaio, sale a 99,6 milioni di euro.
