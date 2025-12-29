Un anno caldo e meno piovoso in Liguria: il bilancio del 2025 con Arpal

Il 2025 meteorologico ha soprattutto una parola chiave: il caldo, che ha accompagnato anche fuori stagione le giornate e le notti. "Un anno con anomalie importanti fuori stagione - commenta a Primocanale Elisabetta Trovatore, direttrice generale di Arpal - a partire dal caldo sia in primavera tra aprile e maggio con temperature salite sopra la media stagionale".

Giugno record per il mare, ad Alassio la notte più calda

E' stato particolarmente caldo il mese di giugno, quando a sorpresa anche il mare ha rilevato temperature molto sopra la norma, e poi luglio e agosto. "Nella prima parte di agosto le notti tropicali sono state molte con temperature elevatissime e il record delle temperature notturne a 32,5 gradi ad Alassio come minima notturna, un andamento che non lasciava tregua. Poi in autunno sono arrivate le piogge, a novembre fenomeni intensi, trombe d'aria e fenomeni vorticosi rilevanti. Abbiamo chiuso con la neve che è arrivata anche in Liguria a fine anno", commenta la direttrice.

Meno pioggia, buona la qualità dell'aria

Sono state meno invece le allerte meteo e i fenomeni più intensi, anche se non sono mancati "Fenomeni temporaleschi localizzati e persistenti per ore che hanno causato danni. Negli anni è cambiata in Liguria la percezione e la resilienza dei liguri ma anche la capacità delle istituzioni di percepire l'allerta in modo corretto e adeguare i propri comportamenti", commenta la direttrice di Arpal. Buona per tutto l'anno la qualità dell'aria: "E' mediamente buona in Liguria rispetto per esempio alla pianura padana, anche se ci sono dei punti a cui fare attenzione: per esempio in corso Europa il limite viene spesso superato".