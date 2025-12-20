Calcio, la Sanremese “licenzia” Tobias figlio di Del Piero

Tobias Del Piero

É durata soltanto cinque mesi, e senza aver giocato neppure un minuto, l’avventura del figlio di Alessandro Del Piero, Tobias, in serie D con la Sanremese, squadra usa a utilizzare nelle proprie fila parenti di giocatori di fama come ad esempio Oan Djorkaeff, figlio dell’ex-interista Youri, o Francesco Gattuso, cugino del Ct della nazionale. Alla base della rescissione consensuale del contratto c’è un problema di natura fisica: Del Piero jr infatti soffrirebbe da tempo di una fastidiosa pubalgia che gli impedisce di allenarsi. Una decisione presa di comune accordo con il padre del ragazzo e con il d.s. della società Quintieri, come ha sottolineato il presidente del club rivierasco Alessandro Masu che gli ha augurato di poter ristabilirsi presto in modo da trovare un’altra squadra.

La carriera di Tobias

Tobias, nato a Torino il 22 ottobre 2007, ruolo naturale ala destra anche se a volte ha giocato da trequartista, ha esordito nel 2023 nelle giovanili del Getafe, in Spagna, prima di trasferirsi all’Alcorcon, sempre nella penisola iberica, da dove poi è stato acquistato dall’Empoli per giocare nell’unger 18 dell squadra toscana. E’ da lì che la Sanremese lo aveva prelevato nel luglio di quest’anno.