Carlo Tixe è il nuovo presidente di Federalberghi Confcommercio Genova

Carlo Tixe è il nuovo presidente dell’Associazione Albergatori Federalberghi Confcommercio Genova. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea generale degli associati, che si è svolta nella serata di ieri. Tixe succede a Laura Sailis, alla quale l’assemblea ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto durante il mandato.

Chi è il nuovo presidente di Federalberghi

Imprenditore alberghiero fortemente legato al territorio, Tixe è titolare, insieme alla famiglia, di strutture ricettive storiche della provincia di Genova. Nel suo primo intervento da presidente ha indicato le priorità del nuovo mandato: "Il comparto alberghiero è chiamato ad affrontare sfide complesse. Lavoreremo su obiettivi condivisi, sostenibilità e valorizzazione del ruolo strategico delle strutture ricettive per lo sviluppo turistico del territorio, rafforzando il dialogo tra imprese e istituzioni". Nel corso dell’assemblea sono stati affrontati diversi temi di interesse per il settore turistico-ricettivo, con l’obiettivo di individuare priorità comuni e rafforzare il coordinamento associativo in una fase di profonda trasformazione del mercato. Alla serata hanno partecipato anche Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova, e Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria. In questa occasione è stato inoltre ricordato con commozione Gianluca Faziola, storico presidente dell’Associazione, il cui contributo ha segnato in modo significativo la vita associativa degli albergatori genovesi. Il nuovo Consiglio Direttivo, rinnovato dall’assemblea, si riunirà nei prossimi giorni per completare l’assegnazione delle cariche interne e definire il programma di lavoro del mandato, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Federalberghi come punto di riferimento per il sistema dell’ospitalità genovese.