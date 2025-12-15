Lo spezzino Mario Gerini alla guida di Confindustria Liguria

Arriva dal levante il nuovo Presidente di Confindustria Liguria: Mario Gerini, past president dell’unione degli industriali spezzini, è il nuovo letto alla guida del Consiglio di Presidenza territoriale ligure.

L’elezione di Mario Gerini rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto durante il suo mandato e alla sua profonda conoscenza delle dinamiche industriali liguri, oltre che alla capacità di interpretare in modo unitario le esigenze delle imprese del territorio.

Si tratta di un risultato di particolare rilievo: è infatti la prima volta che un rappresentante della territoriale della Spezia viene chiamato a ricoprire il ruolo di Presidente regionale, a testimonianza del percorso di crescita, credibilità e centralità che ha saputo consolidare negli anni all’interno dell’associazione regionale proprio la sede del levante.

I primi auguri al neopresidente regionale arrivano dal Presidente di Confindustria La Spezia Alessandro Laghezza: «A nome di tutta Confindustria La Spezia desidero esprimere le più sincere congratulazioni a Mario Gerini per questo importante incarico. La sua elezione è motivo di orgoglio per la nostra Associazione e per l’intero territorio spezzino. È un risultato che premia un percorso fatto di impegno, visione e attenzione costante ai bisogni delle imprese. Siamo certi che, alla guida di Confindustria Liguria, saprà rappresentare con equilibrio e autorevolezza le istanze del sistema produttivo regionale, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo a costruire politiche industriali all’altezza delle sfide che ci attendono». Gerini è stato Presidente di ANCE la Spezia dal 2017 al 2019, anno in cui è stato eletto Presidente di Confindustria La Spezia, dal punto di vista imprenditoriale è presidente di Società Edilizia Tirrena S.p.A., assume l'incarico di presidente regionale degli industriali sin ora ricoperto dal presidente uscente Andrea Mondini.

Le congratulazioni per la nomina arrivano anche dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: “Esprimiamo le nostre congratulazioni a Mario Gerini per la sua nomina alla Presidenza di Confindustria Liguria, un risultato di grande rilievo per il territorio spezzino, che vede per la prima volta una propria espressione alla guida dell’associazione industriale regionale. Nel corso dei cinque anni alla guida di Confindustria La Spezia ha operato con grande efficacia e professionalità, collaborando nell’interesse del sistema produttivo e dell’intera provincia spezzina, e questa nomina rappresenta una solida garanzia per il futuro. Siamo certi che, grazie a un punto di riferimento così autorevole all’interno dell’associazione regionale, il territorio potrà rafforzare il dialogo con le istituzioni e contare su un ulteriore sostegno allo sviluppo delle imprese, creando lavoro, prospettive e stabilità per i lavoratori e le nuove generazioni”.