Fabrizio Ferrari nuovo presidente di Confindustria Genova: "Pronto alla nuova sfida"

× Il tuo browser è obsoleto.

Fabrizio Ferrari è stato nominato nuovo presidente di Confindustria Genova, raccoglie il testimone da Umberto Risso, in carica dal 2021. La sua nomina è stata ufficializzata durante l’assemblea dell’associazione e segna l’avvio di una nuova fase all’insegna dell’innovazione e dell’inclusione per il sistema industriale genovese. "Io e la mia squadra abbiamo le idee molto chiare. Vogliamo far crescere la nostra associazione ma soprattutto le tante aziende che in questo territorio investono ogni giorno" ha spiegato Ferrari.

Attuale presidente di Aitek, realtà all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche per trasporti, mobilità, logistica e sicurezza urbana, Ferrari porta in dote una solida esperienza nel campo digitale e un approccio orientato alla trasformazione tecnologica, considerato cruciale per rilanciare e modernizzare il tessuto produttivo della città.

Una squadra coesa e rappresentativa

Nel presentare la sua squadra, Ferrari ha ottenuto il consenso unanime delle varie anime di Confindustria Genova, un risultato non scontato in un contesto associativo spesso segnato da equilibri delicati. La nuova governance mette al centro competenze trasversali e una forte attenzione ai temi strategici per lo sviluppo del territorio.

Ecco la squadra che affiancherà il nuovo presidente:

• Rosa Bifero (Fincantieri Spa – Sestri Ponente): Lavoro e Relazioni Industriali

• Andrea Campora (Leonardo Spa): Digital Economy

• Andrea Carioti (Rael Srl): Territorio, Infrastrutture e Rigenerazione urbana

• Beppe Costa (SAAR DP Spa e SAAR DP Green Srl): Sviluppo portuale e Logistica integrata

• Marco Ghiglione (T. Mariotti Spa / Genova Industrie Navali Spa): Industria del Porto di Genova e Tigullio

• Vittoria Gozzi (Wylab / Duferco Group): Startup e Sistemi d’Innovazione

• Chiara Piaggio (Ansaldo Energia Spa): Crescita d’impresa e Inclusione, con focus speciale sull’imprenditoria femminile

Sanità, Turismo ed Energia non avranno deleghe specifiche, ma saranno seguiti direttamente dai rispettivi presidenti di sezione, secondo un modello più snello e operativo. La scelta di affidare deleghe chiave a figure giovani e con solide competenze manageriali dimostra la volontà di Ferrari di traghettare Confindustria Genova verso una nuova stagione, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook