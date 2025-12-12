Salis: "Non rispondere ai giornalisti è un male per la democrazia"

La sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta all'evento "Cronaca un anno di cronaca" organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Liguria rivolgendo un saluto ai giornalisti ha ribadito l'importanza della categoria: "Voglio ringraziare voi giornalisti perché sicuramente avete un ruolo fondamentale nella nostra democrazia. I giornalisti in Italia non vivono proprio un momento felice. Sappiamo che abbiamo anche una certa politica che si vanta nel non rispondervi e credo che questo sia un grande male, è un male per la democrazia, è un male per la politica, è un male per il servizio che potete fare al nostro Paese".



"A volte - ha aggiunto Salis rivolgendosi ai giornalisti presenti - non ci fate delle domande alle quali ci fa piacere rispondere. Anzi ci sono delle volte nelle quali non solo la risposta che diamo non è quella che vorremmo dare, ma vorremmo proprio non darla. Il vostro lavoro però è quello di farci anche domande scomode e il nostro è quello di rispondere".