L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 12 dicembre 2025
1 minuto e 22 secondi di lettura
di redazione
Gli appuntamenti previsti in Liguria
9 - Genova - Stazione marittima. Sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio con partenza corteo verso la sede della prefettura dove è previsto il comizio conclusivo.
9,30 - Genova - Camera di Commercio, Salone del Bergamasco, Via Garibaldi 4. Convegno 'Benessere, salute e sostenibilità: il patrimonio bioattivo della dieta mediterranea ligure'. Nell'occasione viene presentato l'Atlante Alimentare dei Piatti Liguri-Genova Liguria Gourmet.
10,30 - Genova - Teatro della Tosse, Piazza Renato Negri 6. Evento organizzato dal Gruppo cronisti liguri 'Cronaca di un anno di cronaca 2025'.
11,45 - Genova - Albergo dei Poveri, fuori dall'aula Magna: cerimonia di consegna dei diplomi IV edizione master di II livello in innovazione nella pubblica amministrazione-Mipa e I edizione master di II livello in management pubblico in Regione Liguria-Marel.
12 - Genova - Palazzo Tursi, salone di rappresentanza, via Garibaldi: presentazione della 2/a edizione della manifestazione internazionale "Un calcio alla guerra. Kick War Away".
13,15 - Genova - Villa Rostan, via dei Reggio 5. Conferenza stampa dell'allenatore del Genoa De Rossi.
15,30 - Ventimiglia. Municipio, aula consiliare, Piazza della Libertà 3: cerimonia di firma della convenzione per la Strada in sponda destra del fiume Roja.
17 - Taggia. Stazione, via Stazione Nuova. Cerimonia di inaugurazione della Casa di Comunità.
La Programmazione di Primocanale
8 - Primomattino
9,30 - Il medico risponde con Matteo Bassetti, direttore DIAR malattie infettive Liguria
