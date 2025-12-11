Ansaldo Energia, nessuna delocalizzazione in Texas: lavorazioni resteranno a Genova

I lavoratori di Ansaldo Energia in protesta davanti all'azienda

Bel regalo sotto l'albero di Natale per i lavoratori di Ansaldo Energia: il rischio delocalizzazione per una produzione in America è scampata. A seguito di una serie di interlocuzioni tra l'amministratore delegato di Iren Gianluca Bufo, l'ad di Ansaldo Energia Fabrizio Fabbri e la sindaca di Genova Silvia Salis, è stata espressa disponibilità da parte della multiutility a posticipare i tempi di consegna della commessa affidata ad Ansaldo Energia.

La precedente tempistica avrebbe infatti reso necessaria la delocalizzazione della produzione in Texas, motivo per cui sindacati e lavoratori settimana scorsa hanno alzato il tiro, protestando e presidiando la sede dell'azienda. Il nuovo calendario garantisce invece che le lavorazioni rimangono negli stabilimenti genovesi di Ansaldo Energia, accogliendo così la richiesta avanzata nei giorni scorsi dai lavoratori, anche attraverso ore di sciopero.