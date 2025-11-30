Novembre sui social di Primocanale, ecco i 10 post più visti su Facebook

Novembre si chiude con numeri straordinari per Primocanale su Facebook. La classifica dei 10 post più visti del mese dimostra come il pubblico ligure scelga sempre di più l'emittente come punto di riferimento per informarsi in tempo reale, premiando qualità, tempestività e attenzione al territorio.
Oltre 249 mila visualizzazioni per il post più visto
In vetta alla classifica troviamo un fatto di cronaca accaduto in località Molini di Triora, che supera le 249mila visualizzazioni: un risultato eccezionale che conferma la capacità della redazione di intercettare immediatamente ciò che accade e portarlo al pubblico social con autorevolezza e rapidità.
Engagement altissimo anche sugli altri contenuti
Al secondo posto c'è ancora la cronaca con oltre 96mila visualizzazioni, mentre il terzo si attesta sopra le 86mila. Numeri che mostrano un posizionamento netto: Primocanale non si limita a informare, ma riesce a farlo generando interazione e coinvolgimento su temi di grande interesse pubblico.
La Top 10 in numeri
Spara al cinghiale, l'animale lo carica: ferito un cacciatore di 40 anni – 249.440 visualizzazioni
Tragedia a Genova, senza fissa dimora trovata morta in centro – 96.157 visualizzazioni
In piazza De Ferrari è arrivato il nuovo albero di Natale: sarà finto in "versione ecologica" – 86.712 visualizzazioni
No al tunnel subportuale fino a che siamo in tempo – 63.646 visualizzazioni
Autista Amiu schiacciato tra il camion e un bus, in giallo al Galliera – 49.931 visualizzazioni
Venerdì 12 dicembre lo sciopero generale della Cgil. A Genova manifestazione e corteo – 49.231 visualizzazioni
Ubriaca al volante sfonda il cantiere di piazza Solari, donna al pronto soccorso – 48.888 visualizzazioni
Donna morta nel Vara, cellulare ritrovato in fondo al fiume – 47.805 visualizzazioni
Ruba in un negozio, aggredisce la commessa e si abbassa i pantaloni: arrestato 31enne – 42.190 visualizzazioni
Rifiuti, si dimette in blocco il consiglio di amministrazione di Amiu - 39.930 visualizzazioni
