Albero di Natale, i giovani scelgono quello vero: 1 su 3 abbandona la plastica

Con il ponte dell’Immacolata parte ufficialmente la stagione natalizia e, come da tradizione, l’8 dicembre segna il via alla corsa all’albero di Natale. Secondo l’ultima indagine Coldiretti/Ixè, nell’88% delle famiglie italiane non si rinuncia all’addobbo, nonostante inflazione e rincari energetici. La spesa media si attesta sui 42 euro a nucleo familiare. La grande novità del 2025 è la virata green dei più giovani: tra i 18-34enni ben il 30% sceglierà un abete vero (contro una media nazionale del 15%), il doppio rispetto alla popolazione generale. Un segnale chiaro di sensibilità ambientale che premia la filiera italiana degli alberi coltivati.

L’abete finto resta l’opzione più diffusa, ma i costi ambientali sono pesanti: ogni albero sintetico, quasi sempre prodotto in Asia, rilascia in atmosfera tra 40 e 60 kg di CO₂ e impiega oltre 200 anni per degradarsi. Al contrario, un abete naturale italiano – coltivato soprattutto in Toscana (Arezzo e Pistoia) e Veneto (Bellunese) – assorbe in media 47 grammi di CO₂ e proviene per il 90% da vivai specializzati su terreni marginali di collina e montagna altrimenti destinati all’abbandono. "

Gli abeti natalizi italiani non sono tagliati nei boschi, ma coltivati come piante ornamentali – sottolinea Coldiretti – e contribuiscono a contrastare erosione, dissesto idrogeologico e rischio incendi".

La produzione nazionale è in crescita del 5% sul 2024, anche se i vivaisti devono fare i conti con siccità, bombe d’acqua e l’anticipo della domanda (molti alberi vengono richiesti già a fine novembre).