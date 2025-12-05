Niente presepe a Tursi, la Confraternita di Voltri smentisce Salis: "Nessuno ci ha chiesto niente"

La polemica sul presepe tolto da Tursi non si placa. In campo ora scende la Confraternita di S. Ambrogio di Voltri che replica alle frasi della sindaca Salis che qualche giorno fa in consiglio comunale aveva detto: "Chi è fedele custode delle tradizioni dovrebbe sapere che la stessa Confraternita a novembre ci ha comunicato che il presepe non era disponibile e che sarebbe stato trattenuto nel suo luogo storico, rimanendo quindi a Voltri".
La replica: "Premettendo che il Presepe è un qualcosa che deve unire e aggregare, soprattutto in di questi tempi, la Confraternita di S. Ambrogio di Voltri tiene a precisare alcune cose in merito alla questione “Presepe Tursi”. Questo non viene affatto assolutamente in tono polemico ma si ritiene dovuto, essendo la stessa stata citata direttamente in causa. La Confraternita, nel marzo scorso, era stata invitata dall’Assessorato alle Tradizioni a voler realizzare e predisporre l’allestimento del Presepe a Tursi in occasione del S. Natale 2025.
Accettando con piacere l’invito, si è iniziato a lavorare da subito a questo progetto un po' ambizioso, quasi una sfida per le nostre capacità. Infatti, la realizzazione dell’allestimento ha richiesto tanto impegno e molti sacrifici in termine di tempo, di spazi.
Nonostante l’Amministrazione a metà anno fosse cambiata, il lavoro è proseguito ugualmente sempre con lo stesso spirito ed entusiasmo. Arrivati nel mese di novembre e non avendo ricevuto alcun invito o richiesta dalla nuova Amministrazione, la Confraternita ha deciso di sfruttare il tanto lavoro fatto e quindi di esporre il Presepe nel proprio oratorio a Voltri, per valorizzare e celebrare al meglio i 25 anni della Mostra “Presepi di Voltri” che viene realizzata e organizzata proprio all’interno del suddetto oratorio. Questo facendone comunicazione direttamente a chi, a suo tempo, aveva mandato l’invito. Comunicazione che probabilmente non è stata girata agli uffici competenti.
Rafforzando quindi, il tono non polemico di questa dovuta precisazione, invitiamo tutti a visitare la Mostra dei Presepi orgogliosamente arrivata al suo 25esimo anno e con l’occasione a poter ammirare il grande Presepe in questione ambientato in un borgo ligure, dal titolo “Creuza de ma” dal 25 Dicembre al 10 Gennaio presso l’Oratorio di via Poerio a Voltri (tappa del percorso Passaporto dei Presepi).
Ribadendo che il Presepe, per quello che rappresenta, è e deve essere uno strumento di unione e di aggregazione trasmettendo pace e serenità sia a chi lo realizza sia a chi lo ammira, vi aspettiamo e auguriamo a tutti Buon Natale".
IL COMMENTO
