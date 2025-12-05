Niente presepe a Tursi, la Confraternita di Voltri smentisce Salis: "Nessuno ci ha chiesto niente"

La polemica sul presepe tolto da Tursi non si placa. In campo ora scende la Confraternita di S. Ambrogio di Voltri che replica alle frasi della sindaca Salis che qualche giorno fa in consiglio comunale aveva detto: "Chi è fedele custode delle tradizioni dovrebbe sapere che la stessa Confraternita a novembre ci ha comunicato che il presepe non era disponibile e che sarebbe stato trattenuto nel suo luogo storico, rimanendo quindi a Voltri".

La replica: "Premettendo che il Presepe è un qualcosa che deve unire e aggregare, soprattutto in di questi tempi, la Confraternita di S. Ambrogio di Voltri tiene a precisare alcune cose in merito alla questione “Presepe Tursi”. Questo non viene affatto assolutamente in tono polemico ma si ritiene dovuto, essendo la stessa stata citata direttamente in causa. La Confraternita, nel marzo scorso, era stata invitata dall’Assessorato alle Tradizioni a voler realizzare e predisporre l’allestimento del Presepe a Tursi in occasione del S. Natale 2025.