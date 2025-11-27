Niente presepe a Tursi, l'opposizione: "Uno schiaffo alle famiglie genovesi"

Scoppia la polemica attorno al presepe di Palazzo Tursi. L'opposizione in consiglio comunale punta il dito contro la decisione dell'amministrazione guidata da Silvia Salis di non allestire il tradizionale presepe nella sede comunale.

Opposizione all'attacco

Ilaria Cavo, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo in consiglio comunale a Genova di NM-Orgoglio Genova attacca: "Uno schiaffo alle famiglie genovesi, a chi nel presepe vede racchiusi plasticamente i valori del Natale; uno schiaffo alle associazioni che ogni anno hanno esposto a palazzo Tursi, anche dalle delegazioni più lontane, le proprie statuine elaborate con cura; uno schiaffo alla nostra tradizione e alla nostra cultura che fa di Genova un'eccellenza in questo settore".

"Secondo giorno delle commissioni sul bilancio e l'assessore competente si è “dimenticata” di avere la delega alle Tradizioni oltre che annunciare consapevolmente di aver cancellato, come scelta politica, il tradizionale Presepe che veniva allestita a Palazzo Tursi" attaccano i consiglieri della Lega in Comune Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua.

“Dopo aver introdotto l’educazione sessuologa-affettiva nelle scuole dell’infanzia, con l’amministrazione che di fatto si sostituisce alle famiglie, adesso la giunta Salis cancella dal Comune anche il presepe, essenza del Natale e della nostra tradizione cristiana. Un simbolo che racchiude i valori fondamentali della nostra società come il rispetto, la solidarietà, la famiglia. Valori in cui come Fratelli d’Italia abbiamo dimostrato di credere fortemente" dichiarano i consiglieri comunali di FDI Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca e Valeriano Vacalebre.

La replica del Comune

Poi arriva la replica del Comune con una nota dell'assessore alle Tradizioni Tiziana Beghin: "L’amministrazione comunale attuale non cancella, se mai valorizza la tradizione culturale del . Non è di certo ostentando l’allestimento di presepi nel colonnato del palazzo civico che si è valorizzata la tradizione presepiale della nostra città in questi anni, come certi esponenti della minoranza vorrebbero far credere alle genovesi e ai genovesi. Il mio assessorato, insieme al collega alla Cultura Montanari, ha predisposto un fitto calendario di eventi e in programma un tour per i principali presepi artistici, custoditi nelle chiese e nei luoghi del nostro straordinario patrimonio Unesco. Presenteremo alla città nei prossimi giorni un ricco calendario di iniziative, alcune anche in collaborazione con la Curia di Genova. Invito le minoranze ad avere maggiore rispetto delle tradizioni, compreso il , evitando strumentalizzazioni che saranno, come sempre, smentite nei fatti".