Ansaldo Energia, il blocco dei camion per il Texas: lavoratori occupano la fabbrica

I lavoratori di Ansaldo Energia occupano la fabbrica

I lavoratori di Ansaldo Energia hanno deciso di occupare l'azienda, pugno duro quindi nei confronti della dirigenza che, accusano dai sindacati, vuole smantellare la produzione di barre statoriche. Tradotto: portare la lavorazione delle barre in America, con il rischio che la produzione perda il suo ruolo principale.

La nota dei sindacati

"Questa mattina, così come avvenuto venerdì scorso, il secondo camion mandato dalla Direzione Aziendale per portare in Texas il lavoro (barre statoriche) che possiamo e vogliamo fare a Genova, ha trovato gli operai e gli impiegati di Ansaldo Energia, nuovamente in sciopero. Questa nostra reazione ha fatto ripartire il camion vuoto e le barre sono ancora nel nostro stabilimento. Reagiremo, in questo modo di fronte ad ogni esternalizzazione e decentramento" si legge nella nota dei sindacati. L'invio di un secondo camion, subito dopo quello di stamattina, fanno sapere dai lavoratori, è "un atto provocatorio e intimidatorio". La decisione è stata assunta durante la riunione di Direzione. "Da adesso - incalzano i sindacati FIM CISL, FIOM CGIL, AEN/AGT - la fabbrica è occupata".

Nel frattempo è stato veicolato il volantino dei lavoratori e dei sindacati:

"PER DIFENDERE IL NOSTRO LAVORO E NON FARLO PORTARE VIA DA GENOVA. ANSALDO ENERGIA È OCCUPATA CON SCIOPERO E ASSEMBLEA PERMANENTE DAVANTI AI CANCELLI DELLO STABILIMENTO".