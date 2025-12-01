Attualità

Torna alla homepage

Ansaldo Energia, il blocco dei camion per il Texas: lavoratori occupano la fabbrica

L'invio di un secondo camion, subito dopo quello di stamattina, fanno sapere dai lavoratori, è "un atto provocatorio e intimidatorio"
1 minuto e 2 secondi di lettura
di Giorgia Fabiocchi
Ansaldo EnergiaI lavoratori di Ansaldo Energia occupano la fabbrica

I lavoratori di Ansaldo Energia hanno deciso di occupare l'azienda, pugno duro quindi nei confronti della dirigenza che, accusano dai sindacati, vuole smantellare la produzione di barre statoriche. Tradotto: portare la lavorazione delle barre in America, con il rischio che la produzione perda il suo ruolo principale.

La nota dei sindacati

"Questa mattina, così come avvenuto venerdì scorso, il secondo camion mandato dalla Direzione Aziendale per portare in Texas il lavoro (barre statoriche) che possiamo e vogliamo fare a Genova, ha trovato gli operai e gli impiegati di Ansaldo Energia, nuovamente in sciopero. Questa nostra reazione ha fatto ripartire il camion vuoto e le barre sono ancora nel nostro stabilimento. Reagiremo, in questo modo di fronte ad ogni esternalizzazione e decentramento" si legge nella nota dei sindacati. L'invio di un secondo camion, subito dopo quello di stamattina, fanno sapere dai lavoratori, è "un atto provocatorio e intimidatorio". La decisione è stata assunta durante la riunione di Direzione. "Da adesso - incalzano i sindacati FIM CISL, FIOM CGIL, AEN/AGT - la fabbrica è occupata".

Nel frattempo è stato veicolato il volantino dei lavoratori e dei sindacati: 

"PER DIFENDERE IL NOSTRO LAVORO E NON FARLO PORTARE VIA DA GENOVA. ANSALDO ENERGIA È OCCUPATA CON SCIOPERO E ASSEMBLEA PERMANENTE DAVANTI AI CANCELLI DELLO STABILIMENTO".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 12 Novembre 2025

Dipendente punito, la Film Cisl attacca Ansaldo Energia. L'azienda: "Decisione proporzionata"

Sciopero da parte della Fim Cisl Liguria all'interno dello stabilimento di Ansaldo Energia. “Siamo sconcertati da quello che sta accadendo in Ansaldo Energia, per questo oggi abbiamo deciso di scioperare come Fim Cisl Liguria: nei giorni scorsi da parte dell’azienda c’è stata una decisione che consi
Lunedì 06 Maggio 2024

Dentro Ansaldo Energia un centro competenza del Mimit Start 4.0

Nella "palazzina 37" di Ansaldo Energia a Genova Campi. Centro di competenza del ministero delle imprese e del made in Italy ecco la nuova sede operativa nella "palazzina 37" di Ansaldo Energia a Genova Campi. Un centro aperto alle imprese, la maggior parte di quelle che fruiscono dei servizi sono p

TAGS