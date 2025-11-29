Il marchio "focaccia genovese" passa alla Camera di Commercio, via al confronto con le focacce d'Italia nel 2026​

La focaccia genovese conquista un nuovo traguardo: oggi, sabato 29 novembre, il suo marchio è passato ufficialmente alla Camera di Commercio di Genova. Un salto di qualità che punta a dare più tutela, più visibilità ai panifici che rispettano il disciplinare originale, in un momento in cui la domanda di prodotti tipici certificati è in forte crescita. Nel corso della consegna del marchio, al Palazzo della Borsa, è stato annunciato il primo grande evento dedicato alla focaccia genovese, previsto per la primavera 2026.

"Si tratta di un momento veramente importante per la nostra tradizione e per le imprese che la portano avanti - sottolinea Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. Oggi, la cessione del marchio alla Camera di Commercio rappresenta un passo avanti strategico per dare ancora maggiore visibilità ai nostri panificatori. Il marchio sarà un’ulteriore garanzia di un prodotto di qualità superiore a disposizione di cittadini e turisti". "Per noi panificatori questo passaggio rappresenta un riconoscimento profondo del lavoro che svolgiamo ogni giorno nei nostri laboratori - afferma Gino Petrucco, presidente dell’Associazione Panificatori di Confcommercio Genova -. La Focaccia Genovese non è solo un prodotto: è un gesto quotidiano, è profumo, è identità. E’ una scelta che guarda al futuro della nostra tradizione, senza mai tradirne l’essenza e senza dimenticare che il marchio dell’associazione panificatori ha radici profonde che i nostri ‘fornai’ portano avanti con orgoglio".

Primo grande evento in piazza della focaccia genovese

Durante la giornata, organizzata da Confcommercio Genova e dall’Associazione Panificatori con il supporto di Regione Liguria e Camera di Commercio, è stata anche annunciata la nuova edizione del "vero campionato della focaccia" previsto per la primavera 2026, che promette di trasformare le vie della città in una grande festa a confronto tra diverse focacce italiane. "Sarà davvero bello dare vita a un campionato che possa mettere a confronto la nostra Focaccia genovese con le altre focacce italiane - aggiunge Cavo - trasformando le vie della città in una grande festa aperta a tutti".

"Siamo fieri di poter mettere a sistema il marchio Focaccia genovese come già abbiamo fatto anni fa per il marchio Campionato mondiale del pesto genovese al mortaio: due eccellenze della nostra enogastronomia che sono anche due carte vincenti per il turismo - evidenzia Maurizio Caviglia, Segretario generale della Camera di Commercio di Genova - . In prospettiva, lavoriamo perché il marchio possa entrare a far parte del sistema Genova Gourmet, che racconta il nostro territorio dai semi alla tavola".





