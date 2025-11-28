Attualità

Vigili del fuoco in piazza a Genova: "Distaccamenti chiusi e fondi alle armi: non è accettabile"

Durante lo sciopero generale anche i vigili del fuoco hanno manifestato lungo le vie della città
di Andrea Popolano

Tra le migliaia di manifestanti scesi in piazza a Genova nel giorno dello sciopero generale indetto dal sindacato Usb c'erano anche i vigili del fuoco. Un comparto che in Liguria conta 700 persone operative e pronte a intervenire in caso di ogni necessità. Ma secondo le stime manca un 40% di personale, situazione che sta portando anche alla chiusura di alcuni distaccamenti.

Marcello Sergio è uno dei vigili del fuoco che ha manifestato a Genova: "Noi ci siamo stati e ci saremo sempre, ci saremo sempre quando ci sono da rivendicare dei diritti sui luoghi di lavoro e nel sociale. Oggi affrontiamo una situazione in questo Paese che presceglie di destinare 140 miliardi di euro nei prossimi quindici anni alla macchina militare invece di destinarli alla ricerca scientifica e sanitaria, invece di destinarli al soccorso, invece di destinarli alla scuola e a tutto quello che rientra nel welfare e noi non lo possiamo accettare, perché questi soldi sottratti a noi e dati alle armi e alle lobby delle armi sono dei soldi sottratti al soccorso e quindi alla sicurezza"

Anche perché a livello sia nazionale che in Liguria si registrano delle problematiche per quanto riguarda il comparto dei vigili del fuoco. "È una situazione che riguarda tutto il territorio nazionale, in particolar modo quelle regioni che soffrono un grosso disseto idrogeologico che patiscono la chiusura delle sedi perché sono strutturalmente deboli e quando c'è da chiedere soldi, i soldi non arrivano perché vengono stanziati per le armi, e noi questo non lo possiamo accettare" conclude Sergio.

