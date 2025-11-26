Rubinetti a secco nel ponente di Genova: ecco dove. Domani tocca al levante

Per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta di distribuzione primaria della rete dell'acqua potabile nel ponente genovese Ireti comunica che si renderà necessaria un'interruzione del servizio oggi, mercoledì 26 novembre dalle 8 alle 20 nella parte bassa dei quartieri di Sestri Ponente e Pegli indicativamente tra il civ. 46 di Via Giacomo Puccini e via Pegli località Risveglio.

Probabili abbassamenti di pressione e mancanza d'acqua

"A causa della complessità dell'intervento, sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche alle parti superiori dei quartieri sopracitati e nelle zone limitrofe ad essi - anticipa Ireti -. Si raccomanda pertanto, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l'acqua solo per motivi di prima necessità per l'intera giornata di mercoledì 26 novembre".

Tra autobotti in arrivo in via Soliman, piazza Clavarino e giardini Catellani

In caso di condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore le lavorazioni potranno essere posticipate alla giornata successiva con medesimo orario. Sarà prevista l'attivazione del servizio sostitutivo con tre autobotti in stazionamento presso via Soliman, piazza Clavarino e i giardini Catellani.

Domani tocca al levante: rubinetti a secco

Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedì 27 novembre, dalle ore 7 alle ore 16 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Corso Europa dal cv. 1119 al 1773 solo civici lato mare. • Via Donato Somma dal cv. 8 al 90. • Via Guglielmo Oberdan dal cv. 44 al 76 • Salita Domenico Morelli • Piazza Duca degli Abruzzi • Viale Colle degli Ulivi • Via Molinetti di Nervi • Via Superiore Torrente Nervi • Via Inferiore Torrente Nervi • Via Superiore Costigliolo • Via Del Commercio • Via Della Fassa • Via Superiore Lucchi • Via Superiore Ravina • Via Inferiore Ravina • Via Fravega • Via Buriano • Via Dei Floricoltori • Via Erze • Salita Noffi • Via Sant’Ilario dal cv. 1 al 54 • Via Giulio Pasqua • Via Canascra • Via Sant’Elmo •

Inoltre, si potranno verificare fenomeni di abbassamenti di pressione nei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori. In tutte le zone sopra elencate e nei Comuni di Recco, Camogli e Avegno, alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.