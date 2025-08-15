Torna l'acqua a Oregina dopo rottura tubo: servizio quasi ripristinato, pronte autobotti

Rubinetti a secco giovedì sera a Oregina dopo la rottura di una conduttura dell’acqua, ma questa mattina dalle 10.30 l'acqua sta gradualmente ritornando nelle case. "Il Comune si è attivato tempestivamente con Ireti, il gestore del servizio idrico cittadino, per risolvere il problema il prima possibile", dichiarano l’assessora alla Polizia Locale Arianna Viscogliosi e l’assessore alla Protezione Civile Massimo Ferrante.

L'intervento congiunto Comune-Ireti

Questa mattina intorno alle 10.30 Ireti comunicava il ripristino del servizio ma sono ancora diversi i residenti senz'acqua. A seguito delle prime segnalazioni dei residenti pervenute sempre questa mattina al Centro operativo avanzato della polizia locale, l’amministrazione comunale ha allertato la Protezione civile, informandola dell’eventuale necessità di portare acqua potabile con autobotti ai soggetti fragili.

