Reparto di chirurgia senza riscaldamento all'ospedale della Spezia. La denuncia: "Pazienti e lavoratori al freddo"

"Il riscaldamento del reparto di chirurgia dell'ospedale Sant'Andrea alla Spezia è completamente fuori uso, pazienti e lavoratori sono costretti a operare e a trascorrere le giornate al freddo, una condizione indegna di un Paese civile e assolutamente intollerabile". Lo denuncia la Cgil della Spezia.

La Cgil: "È inaccettabile"

"È inaccettabile che persone ricoverate, spesso fragili e già provate dalla malattia, debbano subire un disagio del genere - commentano il segretario provinciale della Cgil Luca Comiti e la segretaria funzione pubblica Marzia Ilari -. Allo stesso modo è inconcepibile che il personale sanitario sia costretto a lavorare in queste condizioni, con effetti pesanti sulla dignità del lavoro e la qualità dell'assistenza".



Cgil punta il dito sull'Asl5, evidenziando che "la situazione deve essere risolta immediatamente, con un intervento tempestivo che ripristini condizioni ambientali adeguate. Ci troviamo davanti all'ennesima conferma dello stato sempre più fatiscente e inadeguato delle strutture sanitarie spezzine, frutto di anni di mancati investimenti e scelte sbagliate. È necessario un piano straordinario di manutenzione, messa in sicurezza e rilancio della sanità pubblica".