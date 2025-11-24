Addio al ponte abbandonato, da oggi un tratto di via 30 Giugno diventa a senso unico alternato

L'impalcato abbandonato che verrà sostituito

A partire dalle sette di oggi, lunedì 24 novembre, e tutti i giorni fino al 14 dicembre, scatta il senso unico alternato in via 30 Giugno 1960. Movieri di giorno e semafori di notte per il tratto compreso tra via S. Ambrogio di Fegino e via al ponte Polcevera per consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo tratto ferroviario sopraelevato del Terzo Valico, che andrà a sostituire l’attuale impalcato in ferro abbandonato.

I lavori

L'intervento è finalizzato all'installazione di pali di fondazione da parte di Cociv, il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci. I pali serviranno per sorreggere un impalcato provvisorio che resterà sul posto fino a quando non sarà rimossa la struttura in ferro abbandonata, preludio alla installazione dell'impalcato definitivo.

Cosa cambia in via 30 Giugno

Nel dettaglio, l’elenco completo delle disposizioni che sono entrate in vigore dalle ore 7 di oggi, lunedì 24 novembre. In via 30 Giugno 1960, nel tratto compreso tra via S. Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera:

- Conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

- Conferma del divieto di sorpasso

- Circolazione veicolare a senso unico alternato regolato da idonei movieri nella fascia oraria 7/20 e da impianto semaforico nella fascia oraria 20/7

- Divieto di transito pedonale nel tratto interessato dalle lavorazioni con deviazione dei flussi pedonali sul percorso pedonale alternativo così definito (direzione nord/sud): via Sant’Ambrogio di Fegino-via Evandro Ferri-via al Ponte Polcevera.

Cosa cambia in via Sant'Ambrogio di Fegino

In via Sant’Ambrogio di Fegino, nel tratto sottostante il viadotto ferroviario Polcevera:

- Conferma del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere

- Conferma del divieto di transito pedonale

In via Sant’Ambrogio di Fegino, nel tratto a monte del viadotto ferroviario Polcevera:

- Conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

- Conferma del senso unico di marcia per la direzione monte-mare

- Conferma del divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati

- Conferma dell’obbligo di svolta a destra, in direzione mare, all’intersezione con via 30 Giugno 1960 per i veicoli in uscita dal nuovo varco

- L'intersezione con via 30 Giugno 1960 è regolamentata da idonei movieri nella fascia oraria 7/20 e da impianto semaforico nella fascia oraria 20/7.