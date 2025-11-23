Primocanale lancia “Domenica insieme”: dalle 10 in diretta cronaca, storie e viaggi nei territori

Questa mattina Primocanale compie un nuovo passo nel suo impegno quotidiano accanto ai liguri. Debutta “Domenica insieme”, la nuova trasmissione della domenica mattina: dalle 10 tre ore di diretta, tre ore in cui la Liguria entra nelle case dei telespettatori attraverso racconti, volti, storie e collegamenti che attraversano tutta la regione.

Il programma

Sarà un programma vivo, costruito sul ritmo della gente e dei territori: con i nostri giornalisti in redazione, con gli inviati nei paesi, nei quartieri, sulle riviere e nell’entroterra, con ospiti che porteranno competenze e testimonianze e con le vostre telefonate che sono da sempre il cuore pulsante del nostro modo di fare informazione.

“Domenica insieme” nasce per questo: per dare spazio a ciò che spesso non trova voce altrove. Le storie di chi lavora, di chi resiste, di chi innova. I problemi quotidiani, le eccellenze, le bellezze, le contraddizioni, le sfide. Ogni domenica apriremo finestre su persone e luoghi in ogni angolo della regione, senza lasciare indietro nessuno.

Un altro sforzo editoriale, perché noi ci siamo

Con questo nuovo format Primocanale conferma ancora una volta il proprio ruolo: essere un’emittente vicina, presente, riconoscibile.

Un impegno che si rinnova: sette giorni su sette di programmazione speciale, in diretta, sul territorio. Un modello editoriale che mette al centro la comunità e le sue esigenze, non le distanze e le burocrazie.