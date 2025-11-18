La ligure a Oslo (Norvegia): "Qui bambini e famiglia al primo posto, vita più facile"
2 secondi di lettura
di Tiziana Oberti
TAGS
Ultime notizie
- Dazi Usa, l'Europa cambia rotta: il dibattito alla Camera di commercio di Genova
- Sant’Ilario, turista incastra l’auto a noleggio nel vicolo
- La Regione spiega la nuova riforma della sanità al Villa Scassi. La risposta: "Bene il cambio, ma vogliamo rassicurazioni"
- "La voglio per mio figlio": 70enne denunciato per stalking
- Dati Arpal, in Liguria novembre caldo ma non da record: e ora arriva il freddo
- La ligure a Oslo (Norvegia): "Qui bambini e famiglia al primo posto, vita più facile"
IL COMMENTO
Demografia, in Liguria e in Italia tema di sola propaganda politica
“San Marcellino” compie ottant’anni e continua a “aprire porte” agli ultimi