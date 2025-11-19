L'agenda degli appuntamenti in Liguria di mercoledì 19 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
8 - Genova. Stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Assemblea sindacale dei lavoratori
11 - Genova. Presentazione della Fondazione Genova Startup. Intervengono il fondatore e presidente Clavarino e la fondatrice e responsabile della comunicazione Scaliti.
14 - Genova. Palazzo Tursi, sala Giunta Nuova, via Garibaldi 9. Presentazione del palinsesto di eventi organizzati in occasione del 25 novembre-Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
14 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: firma dell'accordo preliminare in merito all'intesa sull'autonomia differenziata, prevista dall'articolo 116, terzo comma della Costituzione della Repubblica Italiana.
15,30 - Genova. Sestri Ponente, Piazza Niccolò Machiavelli - ore 15:30. Intitolazione di una panchina rossa a Maria Luigia Borrelli a trent'anni dal suo assassinio.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,25 - Libri e Idee
9,30 - Il medico risponde
10 - Al servizio del pubblico
12,30 - Newsroom28
18 - Primogiornale
18,15 - Approfondimento
21 - Viaggio in Liguria: Le castagne
22,30 - Presa Diretta: L'Archivio di Stato
IL COMMENTO
