L'agenda degli appuntamenti in Liguria di mercoledì 19 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

8 - Genova. Stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Assemblea sindacale dei lavoratori

11 - Genova. Presentazione della Fondazione Genova Startup. Intervengono il fondatore e presidente Clavarino e la fondatrice e responsabile della comunicazione Scaliti.

14 - Genova. Palazzo Tursi, sala Giunta Nuova, via Garibaldi 9. Presentazione del palinsesto di eventi organizzati in occasione del 25 novembre-Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

14 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: firma dell'accordo preliminare in merito all'intesa sull'autonomia differenziata, prevista dall'articolo 116, terzo comma della Costituzione della Repubblica Italiana.

15,30 - Genova. Sestri Ponente, Piazza Niccolò Machiavelli - ore 15:30. Intitolazione di una panchina rossa a Maria Luigia Borrelli a trent'anni dal suo assassinio.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Libri e Idee

9,30 - Il medico risponde

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom28

13 - La finestra sul mondo

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

21 - Viaggio in Liguria: Le castagne

22,30 - Presa Diretta: L'Archivio di Stato