Maltempo, criticità tra Certosa e San Quirico. Sottopasso Brin chiuso, allagate diverse scuole

Si fanno i conti con la pioggia di ieri e con le preoccupazioni per la giornata di oggi in Val Polcevera, nella zona tra Certosa, San Quirico e Borzoli. A fare il punto a Primocanale il presidente di Municipio Michele Versace e l'ex presidente, ora consigliere regionale, Federico Romeo.

Solita criticità nel sottopasso di Brin, nuova in via Rossini

"La giornata di ieri ha ribadito una delle principali criticità di Certosa, ovvero il sottopasso di Brin, che oggi è chiuso e allagato, ma purtroppo non è l'unica - ha detto Versace -. Ne abbiamo una nuova che ci accompagnerà per le prossime piogge, sino a che non si prenderanno dei provvedimenti su quella che è la pulizia delle caditoie, ovvero via Rossini".

Diverse scuole allagate, l'intervento della Protezione Civile

"Ieri l'acqua ha colpito abbastanza duramente anche la zona di San Quirico, la parte alta" continua il presidente di Municipio. "Poi è esondato il rio Fegino, fortunatamente senza provocare più di tanti danni fortunatamente, ma la situazione è abbastanza seria e critica. Abbiamo avuto anche degli edifici scolastici allagati, siamo intervenuti insieme alla Protezione Civile. Ora dobbiamo solo augurarci che oggi la zona venga risparmiata".

"C'è ancora da fare parecchio" ha detto il consigliere regionale Romeo. "Per il sottopasso di Brin devono partire i lavori da parte di RFI rispetto alla sistemazione di tutte le caditoie del sottopasso, c'è un impegno anche con il presidente del Municipio e l'assessore Ferrante in cabina di regia per sistemare questa situazione per i lavori a monte, un progetto iniziato dall'ex amministrazione, per l'area Maiali".