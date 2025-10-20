Maltempo a Genova, voli dirottati per scarsa visibilità. Sottopassi allagati a Brin e a San Benigno

Foto d'archivio

Sottopasso di Brin chiuso per allagamento a Genova dopo le piogge intense che hanno interessato il capoluogo ligure da questa mattina. Le precipitazioni si sono concentrate sul ponente cittadino arrivando a cumulate di oltre 28 mm in un'ora, abbastanza per creare allagamenti in un'area spesso al centro di problematiche in caso di pioggia. Per questo motivo, anche se non è stata emessa nessuna allerta meteo per la giornata di oggi, le autorità hanno optato per la chiusura del sottopasso in via precauzionale.

La polizia locale ha chiuso al transito anche il sottopasso di via Milano della zona di San Benigno, con possibili ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Qualche problema anche nella zona di Rivarolo: presso l'intersezione tra via Ponte Polcevera e via Rossini si è formata una grossa pozza d'acqua che fortunatamente non ha compromesso la viabilità. La particolarità, come spiega il presidente del Municipio Valpolcevera Michele Versace "è che si tratta di una parte di strada che storicamente non si è mai allagata".

Scarsa visibilità al "Colombo", aerei dirottati a Milano e Torino

Problemi anche per il traffico aereo di Genova: il volo di linea W4 05083 proveniente da Tirana è stato dirottato sull'aeroporto di Milano Linate: sarebbe dovuto atterrare a Genova alle 12.25, ma dopo aver effettuato tre tentativi, i piloti del velivolo hanno deciso di cambiare rotta per scarsa visibilità sulla pista d'atterraggio. Stessa situazione anche per il volo in arrivo da Monaco di Baviera con orario previsto alle 13.30 che è stato dirottato, sempre per scarsa visibilità, all'aeroporto di Torino Caselle.

