Frana a Rapallo, masso si stacca e colpisce un'auto parcheggiata

di a.p.

A Rapallo un masso si è staccato provocando una frana. Il fatto è avvenuto in sertata in via Fratelli Betti, si tratta della strada che porta al Santuario di Montallegro. Il grosso masso ha colpito un'auto parcheggiata ai bordi della strada causando danni al veicolo. In quel momento all'interno del veicolo non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza la zona. Le autorità stanno monitorando l'area per prevenire ulteriori rischi.

La frana si è verificata vicino all'incorcio con 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐯𝐞, in prossimità del viadotto autostradale. Il materiale franato ha invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito in condizioni di sicurezza. Sul posto sono presenti i tecnici comunali e i mezzi di monitoraggio, impegnati nella valutazione continua dell’evoluzione del versante e delle condizioni della strada.
 
A tutela dei residenti, è stato predisposto un presidio sanitario: un’ambulanza è stata posizionata a monte della frana, così da garantire un tempestivo intervento in caso di necessità per le persone che si trovano nella parte isolata della via.
 
Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a evitare di avvicinarsi all’area interessata. La viabilità resterà modificata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, di cui sarà data tempestiva comunicazione.

