Scontro tra auto in via Nizza a Genova: due feriti

È di due ragazzi di 23 e 30 anni ricoverati con un codice giallo all'ospedale San Martino di Genova ilo bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 18 in via Nizza a Genova. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati. Immediato sul posto l'intervento da parte del personale sanitario che ha prestato le prime cure ai feriti.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Avviati gli accertamenti sui due guidatori.