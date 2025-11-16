Scarpino, percolato in fognatura: ordinanza della sindaca Salis per l'emergenza piogge

Le forti piogge di questi giorni hanno determinato un innalzamento del livello delle vasche di stoccaggio del percolato di Scarpino: la sua immissione nella fogna, in vigore fino al termine delle condizioni di emergenza, aumenterà la resilienza del sistema di depurazione del percolato al fine della massima tutela dell’ambiente.

Nel pomeriggio di domenica la sindaca Silvia Salis, su proposta dell'assessora all'Ambiente Silvia Pericu, ha firmato un'ordinanza per l’immissione, in via provvisoria, di percolato della discarica di Scarpino nella rete fognaria asservita al depuratore di Sestri Ponente, per una portata fino a un massimo di 200mc/h.

