Termovalorizzatori in Liguria, Bucci: "Andiamo avanti, segnali positivi a Genova e Valbormida"

Termovalorizzatore

Il presidente della Liguria Marco Bucci, a margine del congresso di Noi Moderati, è intervenuto sul tema dei termovalorizzatori in regione. Tema di cui si sta parlando molto in queste ultime settimane. "Sulla realizzazione di termovalorizzatori in Liguria abbiamo intenzione di andare avanti, perché Iren ha fatto una proposta operativa molto concreta (a Genova Scarpino ndr), i contatti preliminari che ho avuto sembrano positivi. Però ovviamente non devo dirlo io, devo dirlo il Comune. Anche i Comuni della Valbormida stanno andando in una certa direzione, quindi io sono fiducioso" ha commentato il presidente Marco Bucci.

La situazione in Valbormida

Sensazioni positive anche per la Val Bormida, dove ci sono stati dei contatti con alcuni sindaci che, ha spiegato Bucci, "hanno intenzione di affrontare l'argomento, perché non hanno detto no a priori, come tanti altri invece". "Certamente il mondo si sta evolvendo in una certa direzione, mi sembra molto chiaro, anche dal punto di vista politico. Ci sono molti partiti della sinistra che hanno fatto il termovalorizzatore, vedi Roma, vedi altre situazioni" ha aggiunto Bucci.