Torna il maltempo in Liguria, allerta gialla su Centro e Ponente per la giornata di sabato

Fine settimana caratterizzato dal maltempo in Liguria, Arpal ha emesso un'allerta gialla per temporali che avrà inizio già da questa notte su alcune aree, dalle prime ore del mattino a Levante e durerà fino al pomeriggio di domani, sabato 15 novembre.
Nel dettaglio:
- allerta gialla da mezzanotte alle 15 di sabato sulla zona A (Ponente)
- allerta gialla da mezzanotte alle 18 di sabato sulle zone D e B (Centro e Valle Stura e Bormida)
- allerta gialla dalle 6 alle 18 di sabato sulla zona E (Valle Scrivia, D'Aveto e Trebbia)
Le previsioni per sabato 15 novembre
CIELO E FENOMENI: Il transito di un'estesa perturbazione porta condizioni di diffuso maltempo con precipitazioni su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale di intensità fino a forte
VENTI: tra moderati e forti da Sud-Est sul Centro e sul Levante, da Nord, Nord-Est moderati a Ponente MARE: fino a molto mosso in mattinata in calo a mosso dal pomeriggio
PROTEZIONE CIVILE segnala piogge fino a significative, temporali forti, venti meridionali
