L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 14 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
10,30 - Genova Cap, via Albertazzi 6/r. Conferenza di una delegazione dell'Olp-Organizzazione per la liberazione della Palestina.
11 - Genova. Museo emigrazione italiana Mei. Docufilm dedicato a don Lorenzo Massa, sacerdote salesiano nato in Argentina da genitori liguri. Alle 15 nella chiesa di S.Iario scopertura di una targa parlante. Partecipa tra gli altri il presidente del Mei Masini.
13,30 - Genova Prà, via Cravasco 32. Inaugurazione del nuovo centro Start Tappe per l'inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate e la cura del territorio.
16,30 - La Spezia. Distretto Ligure delle Tecnologie Marine-Dltm, sala conferenze, viale Fieschi 18. Memorandum d'intesa firmato da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Fédération des chefs d'entreprises du Québec.
18 - Genova. Music for peace, via Balleydier, 'Consultori 50 anni dopo'.
18 - Genova. Presso la sala Paganini del Teatro Carlo Felice. Incontro di presentazione del progetto “I Custodi del Faro”.
20 - Genova. Teatro Carlo Felice: la prima di "Cavalleria rusticana". Davide Massiglia dirige il melodramma di Pietro Mascagni con la regia di Teatrialchemici – Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi.
La Programmazione di Primocanale
8 - Primomattino
9,30 - Il medico risponde con Matteo Bassetti, direttore DIAR malattie infettive Liguria
10 - Al servizio del pubblico
12,30 - Newsroom 28
13 - La finestra sul mondo in collegamento con Newport beach (California - USA)
18 - Primogiornale e approfondimento
20 - Gradinata Sud
21 - Black Friday
