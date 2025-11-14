L'agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 14 novembre 2025

18 - Primogiornale e approfondimento

20 - Genova. Teatro Carlo Felice: la prima di "Cavalleria rusticana". Davide Massiglia dirige il melodramma di Pietro Mascagni con la regia di Teatrialchemici – Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi.

16,30 - La Spezia. Distretto Ligure delle Tecnologie Marine-Dltm, sala conferenze, viale Fieschi 18. Memorandum d'intesa firmato da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Fédération des chefs d'entreprises du Québec.

13,30 - Genova Prà, via Cravasco 32. Inaugurazione del nuovo centro Start Tappe per l'inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate e la cura del territorio.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook