Vibrazione a Sestri Ponente, ok agli indennizzi: partono i sopralluoghi

Passo in avanti per quanto riguarda gli indennizzi per i cittadini di Sestri Ponente, vittime dei rumori e delle vibrazioni causati dai lavori per il Ribaltamento a mare di Fincantieri. Le associazioni a difesa dei residenti spiegano che nel corso dell'incontro avuto con l'Autorità portuale questa ha recepito il parere arrivato dall'Avvocatura di Stato che va nella direzione favorevole agli indennizzi per chi ha subito danni.

"Finalmente una buona notizia - spiega Furio Truzzi, presidente onorario di Assoutenti -. L'incontro avuto con l'Autorità portuale è stato positivo. Da questo giovedì si aprirà il tavolo con gli assicuratori per iniziare i sopralluoghi utili a constatare l'entità dei danni. Accanto a questo si aprirà un tavolo parallelo con la stessa autorità portuale e l'appaltatore per meglio definire il tutto".

Primocanale era stato tra i primi a denunciare quello che stava accadendo nel quartiere del ponente genovese, dove le forti vibrazioni avavano preoccupato i residenti tanto che un asilo era stato evacuato per ipotetico terremoto.

A febbraio era iniziato il percorso tra Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale e la Struttura commissariale dell'opera insieme alle associazioni a tutela dei cittadini per arrivare agli indennizzi. Diversi residenti infatti lamentavano crepe sui muri a causa dei lavori. I danni sarebbero stati dall'infissione di 269 pali da decine di metri nel fondale marino, operazione necessaria per portare avanti i lavori.