Vibrazioni a Sestri Ponente, indennizzi sempre più vicini. Fissato l'incontro con Autorità Portuale

Potrebbe arrivare a una svolta la vicenda degli indennizzi che dovrebbero finire nelle tasche dei cittadini di Sestri Ponente, vittime dei rumori e delle vibrazioni causati dai lavori per il Ribaltamento a mare di Fincantieri. Primocanale era stato tra i primi a denunciare quello che stava accadendo nel quartiere del ponente genovese, dove da giorni forti vibrazioni (tanto che un asilo era stato evacuato per ipotetico terremoto) spaventavano i cittadini. La data per l'incontro con uno dei principali enti coinvolti nella vicenda, Autorità Portuale, è stata decisa.

Nel giro di qualche settimana si è scoperto che i rumori e il tremolio di pavimenti e finestre fosse dovuto ai lavori per il progetto di ampliamento del cantiere navale. La fase iniziale, che si è poi rivelata quella più rumorosa, ha visto l'infissione di 269 pali da decine di metri nel fondale marino. All'avvio del cantiere erano state più di 50 le telefonate di cittadini spaventati ai vigili del fuoco.

A febbraio scorso, con un incontro tra Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale, la Struttura commissariale dell'opera e le associazioni dei consumatori, era iniziato il percorso che avrebbe dovuto portare agli indennizzi. In sala era stato deciso lo stop dei lavori alla domenica, la disponibilità al riconoscimento del risarcimento dei danni accertati e certificati agli immobili e la nascita di un tavolo tecnico insieme agli enti interessati per definire un protocollo risarcitorio. Dopo tempi indefiniti, che avevano spinto le associazioni dei consumatori a mandare le prime diffide. Pochi giorni dopo è arrivata la notizia: l'Autorità del Sistema Portuale, attraverso il suo presidente Matteo Paroli, conferma la sua disponibilità all'incontro che sarà il dieci novembre.

